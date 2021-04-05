За сутки в Эстонии выявлено 382 случая заражения коронавирусом, умерли девять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 246 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 182 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 28, в Пярнумаа — 27, в Ида-Вирумаа — 22, в Ляэне-Вирумаа — 12 и в Ляэнемаа — 11 новых положительных тестов. В Рапламаа прибавилось восемь, на Сааремаа и в Йыгевамаа — по четыре, в Вильяндимаа — три, в Ярвамаа, Пылвамаа, Валгамаа и Вырумаа — по два новых случая заражения. На Хийумаа новых случаев заражения не прибавилось. У девяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1007,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 17,8%.

За сутки в больницах открыли 59 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 727 пациентов.

В Эстонии вакцинированы против коронавируса 227 246 человек, две дозы получили 68 785 человек.

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