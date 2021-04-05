За сутки в Эстонии выявлено 382 случая заражения коронавирусом, умерли девять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 246 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 182 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 28, в Пярнумаа — 27, в Ида-Вирумаа — 22, в Ляэне-Вирумаа — 12 и в Ляэнемаа — 11 новых положительных тестов. В Рапламаа прибавилось восемь, на Сааремаа и в Йыгевамаа — по четыре, в Вильяндимаа — три, в Ярвамаа, Пылвамаа, Валгамаа и Вырумаа — по два новых случая заражения. На Хийумаа новых случаев заражения не прибавилось. У девяти получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1007,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 17,8%.

По состоянию на утро 5 апреля в больницах находится 727 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 71 пациент, из которых на управляемом дыхании 52 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 59. Домой выписали 34 человека, трех человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло девять зараженных коронавирусом — 54-летняя женщина, 59-летний мужчина, 66-летний мужчина, 69-летний мужчина, 71-летняя женщина, 73-летний мужчина, 79-летний мужчина, 81-летняя женщина и 85-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 950 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 5 798 историй болезни COVID-19 с 5 583 пациентами.

По состоянию на 5 апреля выздоровело 87 092 человека. Из них история болезни 59 804 человек (68,7%) завершена, у 27 288 человек (31,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.