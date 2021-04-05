Продажи автомобилей за два месяца 2021 года: Эстония держится, Латвия теряет позиции, в Литве катастрофическое падение

За январь и февраль 2021 года объемы продаж новых автомобилей по Евросоюзу снизились на 21,7% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Об этом говорится в отчете европейской ассоциации производителей авто (АСЕА). В целом же по Европе в 2020 году наблюдалось падение продаж на 23,7%. Что в странах Балтии? И где наибольшее падение?

В Эстонии падение продаж минимальное

За два первых месяца 2021 года в Эстонии было продано 3612 новых автомобилей. Это на 8,8% меньше, чем за тот же период 2020 года, когда было реализовано 3962 автомобиля. Но как говорит Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces, авторынок в Эстонии находится в стадии быстрого восстановления.

— В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, продажи упали на 29,5%. В прошлом году было продано 18750 автомобилей, а еще годом ранее — более 26 тысяч. Самое большое падение наблюдалось после марта. Но если тенденция сохранится, уже в 2021 году продажи должны выйти не только на уровень 2019 года, но и показать хороший рост,— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.

В Латвии продажи упали на четверть

По сравнению с Эстонией, в Латвии ситуация с продажами новых авто значительно хуже. Падение за первые два месяца составило 26,3%. За январь-февраль 2021 года было продано 2067 новых автомобилей, а в прошлом году эта цифра составляла 2803 авто. Если говорить о статистике за 2020 год, то тут также наблюдалось падение продаж. В прошлом году было реализовано 13864 автомобиля, а вот в 2019 году — 18 692 авто. Падение продаж за год — 25,8%.

В Литве объемы продаж падают катастрофически

Прошлый год в целом нанес Литве большой удар касательно продаж. И если за два первых месяца 2020 года было реализовано 8492 новых автомобиля, то в этом году за тот же период цифра составила всего 4541 новых проданных авто. Падение составило 46,5%. Это один из самых значительных показателей в Европе. Впереди антирейтинга только Португалия, где продажи упали на 47,1%.

Если анализировать данные за весь прошлый год, то они тоже неутешительны.