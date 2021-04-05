05.04.2021, 09:10
2000 км асфальта! Самые крупные дорожно-строительные проекты 2021 года
Foto: Roman Neimann
В нынешнем году Департаменту транспорта выделено 253 миллиона евро на проведение дорожно-строительных работ. О самых крупных и значимых проектах рассказывает портал ehitusuudised.ee.
По данным Департамента транспорта, в общей сложности в 2021 году планируется построить и отремонтировать свыше 2000 км государственных дорог. Асфальтированное покрытие получат 322 километра гравийных дорог.
Самые значимые дорожно-строительные проекты этого года:
- Выыбу-Мяо — на государственной магистрали Таллинн–Тарту–Выру.
- Развязка Вяо — на государственной магистрали Таллинн–Нарва.
- Канама-Валингу — на Таллиннской окружной дороге.
- Развязка Рийа — на государственном шоссе Таллинн–Тарту–Выру–Лухамаа.
- Реконструкция в Силламяэ — на дороге Таллинн–Нарва в Силламяэ, строительство развязки на улице Павлова.
- Пярну-Уулу — на государственной магистрали Таллинн–Пярну–Икла.