Как живут пенсионеры Эстонии — самые бедные в ЕС
В 2019 году в странах ЕС женщины в возрасте от 65 лет получали пенсию, которая в среднем была ниже на 29%, чем у мужчин того же возраста. Во всех странах ЕС женщины получают пенсию ниже, чем мужчины. Самый большой разрыв между пенсиями в Люксембурге — 44%, а также на Мальте (40%), в Нидерландах (40%), на Кипре (39%), в Австрии (37%) и Германии (36%). Но все же за последние десять лет разница в пенсиях мужчин и женщин сократилась почти на пять процентов в среднем по ЕС.
И лидеры, и отстающие
В Эстонии, по данным Евростата, самый маленький разрыв между пенсиями мужчин и жен-щин — всего 2%. За нами следуют Дания (7%), Венгрия (10%), Словакия (11%) и Чехия (13%).
”Отдельно показателя разницы в пенсиях мужчин и женщин у нас нет. Но показатель средне-го нетто-дохода мужчин и женщин демонстрирует, что в среднем пенсия у женщин в Эстонии выше, чем у мужчин. Но это, очевидно, потому, что женщин старшего возраста в нашем об-ществе больше, чем мужчин”, — объясняет медиа-специалист Департамента статистики Кад-ри Кютт.
Если показатели разницы между мужской и женской пенсией в нашей стране радуют, то вот общие цифры не обнадеживают. В среднем по ЕС один из семи пенсионеров старше 65 лет живет на грани бедности. Этот показатель стабильно повышается с 2014 года. И Эстония в рейтинге бедных пенсионеров находится в числе лидеров — на втором месте после Латвии. 51% наших пенсионеров, то есть половина, живут на грани бедности. В Латвии — 54%, после нас следуют Болгария (36%) и Литва (35%). Лучше же всего живут пенсионеры Люксембурга (7%), несмотря на то, что, как сказано выше, у них самый большой разрыв в пенсиях между мужчинами и женщинами.
А как на практике
Пенсионерка Алла (74) считает, что пенсия у нее в целом хорошая — 520 евро, но расходы, тем не менее, пришлось урезать.
”Я живу одна. Тем, кто живет с супругами, легче. Мне, спасибо, сыновья помогают. Один за квартиру платит, другой денежку дает. Если бы не они, я не знаю, что бы делала. За квартиру в этом месяце пришло 150 евро и 50 евро за коммунальные услуги. Свет все дорожает, теле-видение тоже, за телефон домашний плачу, хотя сама не звоню по нему. Мобильный есть — несколько лет был дешевый пакет, но сейчас позвонили, сказали, что больше не могут мне этот пакет давать, предложили за 6 евро другой”, — рассказывает Алла.
Добавляет, что большая статья расходов уходит и на лекарства, которые женщина принимает уже много лет.
”Все дорожают и дорожают”, — говорит Алла.
Она отмечает, что на свою пенсию не может себе позволить сходить в театр или в кино, что любила делать раньше.
”Последний раз была в театре три года назад с подругой. Билет стоил 30 евро на втором яру-се. Ну, а что я оттуда увижу, — сетует женщина. — Не могу себе позволить съездить в Хаапса-лу или в Вярска. Когда еще работала, то ездила. Теперь — все. А здоровье хочется поправить”.
Кроме того, пенсионерке нужно несколько пар очков, которые обходятся в 300–500 евро.
”Мне нужно две пары очков — для близорукости и дальнозоркости. Иногда три пары, потому что я забываю, теряю их”, — говорит Алла.
Также серьезных вложений требуют зубные протезы.
”Последний раз я ставила протезы два года назад за 1200 евро. У моего врача нет договора с Больничной кассой, да и касса дает маленькую скидку — 200–300 евро. Один визит к зубному стоит 50 евро”, — добавляет Алла.
Женщина отмечает, что деньги она откладывает именно на лечение зубов.
”Сыновья смеются, когда я говорю, что это мои зубные деньги на всякий случай”, — говорит Алла.
На продуктах женщине тоже приходится экономить, выбирая их в более дешевых магазинах.
”Я покупаю молоко для каши за 38 центов, а в другом магазине тот же пакет стоит 48 центов. Сливки кофейные в одном магазине стоят 26 центов, в другом 32. И так во всем. Фрукты-овощи очень дорогие. Вот и бегаем, ищем, где что дешевле”, — приводит пример экономии женщина.
Она отмечает, что среди ее знакомых тоже есть пенсионеры, которым приходится урезать свои расходы.
”Многие ведь еще сами платят за квартиры, а получают всего по 300 евро. Хорошо, что город еще доплачивает и подкидывает что-то пенсионерам”, — отмечает Алла.
То, что с 1 апреля государственная пенсия поднимется на 20 евро, женщину не сильно радует, учитывая, что с пенсии высчитывается подоходный налог.
”В советское время с пенсии вообще ничего не снимали. Как можно с пенсионеров что-то высчитывать”, — не понимает женщина.
С умом и с позитивом
Стаж другой пенсионерки Нины (68) составляет 44 года. Ее пенсия — около 530 евро. Однако Нина считает, что и на это грех жаловаться.
”Что заработал — то заработал. У меня пенсия ниже среднего. Но мне хватает. Мы живем с сыном (48). Я за квартиру плачу с ним пополам, и на лекарства мне хватает, и на одежду. Мо-гу даже себе позволить и на подарки внукам отложить. Жизнь научила управлять своими деньгами и справляться. Все зависит от того, как распоряжаешься ими”, — говорит пенсио-нерка Нина.
Женщина отмечает, что на еду стало больше денег уходить. Но Нина делает домашние заго-товки, а часть продуктов покупает с запасом.
”Одеваюсь я красиво и модно. Покупаю хорошую новую одежду. За год обновила себе гарде-роб. Купила пальто и полупальто со скидками”, — рассказывает женщина.
”Летом за квартиру меньше платим, поэтому есть возможность что-то отложить. Я и на кон-церты ходила, и в кафешку позволяю себе сходить. Было много и бесплатных развлечений в городе. Сейчас вот надо зуб протезировать. Узнавала, в какую это сумму примерно вый-дет. Можно и ее набрать понемножку”, — не унывает женщина.
Женщина занимается танцами, философией, есть у нее и другие увлечения.
Она считает, что у пенсионеров сейчас какой-никакой, но постоянный доход, в то время как многие люди помоложе остаются без работы.
”Бизнес” на былом запасе
Одинокий пенсионер Николай (68) получает 458 евро. У него также есть небольшая сумма в запасе, без которой, по словам мужчины, ему было бы тяжелее.
”Я задумывался на эту тему. Даже думал просить у дочери. Сейчас мне финансово никто не помогает. Я же дарю на день рождения подарки родственникам”, — говорит мужчина.
Самая большая статья расходов у мужчины — коммунальные услуги.
”На стирку много уходит — вода и электричество”, — отмечает мужчина.
На продукты у Николая много денег не уходит. В поездки он давно не ездит.
Своими прежними накоплениями мужчина пользуется с умом — дает знакомым деньги под проценты.
”Двое-трое близких людей есть, которым я даю деньги под 10%. Пока все получается, мне возвращают”, — рассказывает мужчина.
Адекватной для себя пенсией мужчина назвал 500 евро.