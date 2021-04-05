Как живут пенсионеры Эстонии — самые бедные в ЕС

В 2019 году в странах ЕС женщины в возрасте от 65 лет получали пенсию, которая в среднем была ниже на 29%, чем у мужчин того же возраста. Во всех странах ЕС женщины получают пенсию ниже, чем мужчины. Самый большой разрыв между пенсиями в Люксембурге — 44%, а также на Мальте (40%), в Нидерландах (40%), на Кипре (39%), в Австрии (37%) и Германии (36%). Но все же за последние десять лет разница в пенсиях мужчин и женщин сократилась почти на пять процентов в среднем по ЕС.

И лидеры, и отстающие



В Эстонии, по данным Евростата, самый маленький разрыв между пенсиями мужчин и женщин — всего 2%. За нами следуют Дания (7%), Венгрия (10%), Словакия (11%) и Чехия (13%).

”Отдельно показателя разницы в пенсиях мужчин и женщин у нас нет. Но показатель средне-го нетто-дохода мужчин и женщин демонстрирует, что в среднем пенсия у женщин в Эстонии выше, чем у мужчин. Но это, очевидно, потому, что женщин старшего возраста в нашем об-ществе больше, чем мужчин”, — объясняет медиа-специалист Департамента статистики Кад-ри Кютт.

Если показатели разницы между мужской и женской пенсией в нашей стране радуют, то вот общие цифры не обнадеживают. В среднем по ЕС один из семи пенсионеров старше 65 лет живет на грани бедности. Этот показатель стабильно повышается с 2014 года. И Эстония в рейтинге бедных пенсионеров находится в числе лидеров — на втором месте после Латвии. 51% наших пенсионеров, то есть половина, живут на грани бедности. В Латвии — 54%, после нас следуют Болгария (36%) и Литва (35%). Лучше же всего живут пенсионеры Люксембурга (7%), несмотря на то, что, как сказано выше, у них самый большой разрыв в пенсиях между мужчинами и женщинами.

А как на практике



Пенсионерка Алла (74) считает, что пенсия у нее в целом хорошая — 520 евро, но расходы, тем не менее, пришлось урезать.