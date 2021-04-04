Русскоязычные — самая большая группа иноязычных в Финляндии

В Финляндии по состоянию на конец 2020 года на постоянной основе проживало 432 847 человек, чей родной язык – не финский, шведский или саамский, сообщает Статистический центр. Доля иноязычных от всего населения составляла 8 %. Самыми большими группами иноязычных являются: русскоязычные (84 190 человек), эстонцы (49 551) и арабы (34 282).

Русскоязычные являются самой большой группой иноязычных во всех регионах страны, за исключением Канта-Хяме и регионов Похьянмаа, а также Аландских островов.

В Канта-Хяме самую большую группу иноязычных составляют эстонцы, в Похьянмаа – вьетнамцы, а на Аландских островах – румыны.

Среди муниципалитетов больше всего иноязычных проживает в Вантаа (22 %), Эспоо (19 %) и Нярпиё и Хельсинки (17 %).

Русскоязычные составляют самую многочисленную группу иноязычных в 151 муниципалитете из 309 муниципалитетов страны.

В Финляндии на конец 2020 года проживало 5 533 793 человека. За прошлый год численность населения выросла на 8 501 человека. Рост населения поддерживался за счет иноязычных. Число людей, чей родной язык – финский, шведский или саамский, сократилось на 11 702 человека, в то время как иноязычных стало на 20 203 человека больше.