Британия начинает тестировать ковид-паспорта

Идея ковид-паспортов в Британии возникла еще в начале года, однако до недавнего времени власти утверждали, что вводить их пока не планируется. На прошлой неделе британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что паспорта могут быть введены внутри страны и для поездок за границу.

"Определенно в мире будут использоваться "паспорта вакцинации" для международных поездок. Вы уже видите, что в этом заинтересованы другие страны, авиационная отрасль, и в этом есть логика", — сказал Джонсон.

В понедельник Джонсон, как ожидается, расскажет об этих планах подробнее, а также объявит о том, смогут ли жители Британии выезжать на отдых за рубеж с 17 мая. Британская пресса ранее писала, что, возможно, британцам не разрешат выезжать за пределы страны до 1 июля.

В настоящее время в стране от коронавируса вакцинировано 60% взрослого населения, и, согласно опросам, британцы в целом положительно относятся к возможному введению ковид-паспортов.

Как будет проходить пилотный проект?

Новые меры безопасности, которые включают в себя специальную обработку помещений, где проводятся массовые мероприятия, и тестирование гостей, будут обкатывать на финальном матче Кубка Англии, чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, массовом забеге в Хартфордшире и на нескольких мероприятиях в Ливерпуле, включая вечер в ночном клубе, бизнес-конференцию и кинопоказ.

Первым пилотным мероприятием станет комедийный вечер в Ливерпуле 16 апреля, где зрителей протестируют на коронавирус до и после шоу.

Профессор Иэн Бьюкен из Ливерпульского университета, который будет принимать участие в эксперименте, рассказал в программе Би-би-си Breakfast, что вакцинация не будет критерием допуска к мероприятиям.

Посетителям, в частности, будут напоминать через смс-сообщения о правилах гигиены, соблюдении социальной дистанции, сведении к минимуму контактов перед мероприятием, а также о необходимости тестирования перед ним.