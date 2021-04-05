Что это? Одним нажатием кнопки, но не самокат, а автоприцеп

В Эстонии это первая настолько простая услуга аренды прицепа. Вы по Bluetooth разблокируете прицеп и едете. Никакого договора или бумажной волокиты, все решается исключительно в приложении. Конечно, в этом умном прицепе можно перевозить и все остальное помимо вышеупомянутых товаров. Мы ведь знаем, что долгое сидение дома, обусловленное кризисом из-за вируса, вызвало ремонтный бум, что, в свою очередь, увеличило потребность в прицепах.

Что нужно сделать, чтобы арендовать умный прицеп? Не очень много. Точнее мало. Загрузить из Google Play или App Store приложение Alexela Haagis, зарегистрировать свою Карту домашнего пакета (Kodukaart) или зарегистрироваться как новый пользователь и добавить платежную карту. Затем выберите на карте подходящее место, чтобы заехать за прицепом и по прибытии на место бесконтактно разблокировать его с помощью Bluetooth. Если вдруг вы забыли включить Bluetooth, то сделайте это! Выберите в приложении «Открыть замок» и, следуя инструкциям в приложении, удерживайте кнопку «Смарт-стойка», пока она не станет зеленой. Затем замок откроется автоматически. Вот и все. Далее вы можете ехать с прицепом, куда вам нужно.

Сколько это стоит? Бесплатно бронируется 15 минут, плата за начало аренды составляет 10 евро и каждый час использования – 1 евро до достижения 24 евро. Если прицеп находится у пользователя 24 часа, за каждый следующий час вновь добавляется 1 евро. Прицеп можно арендовать максимально на 30 дней за один раз.

Счет за аренду прицепа высылается на указанный вами адрес электронной почты, его также можно просмотреть в приложении.

Прицепы возвращаются в тот же пункт проката и закрепляются на замок у той же стойки, где были взяты. Пожалуйста, не забывайте закрыть замок.

Если вы открываете карту, но не видите прицепов, значит все прицепы пункта аренды уже используются, и вам придется немного подождать.