Что это? Одним нажатием кнопки, но не самокат, а автоприцеп
В Эстонии это первая настолько простая услуга аренды прицепа. Вы по Bluetooth разблокируете прицеп и едете. Никакого договора или бумажной волокиты, все решается исключительно в приложении. Конечно, в этом умном прицепе можно перевозить и все остальное помимо вышеупомянутых товаров. Мы ведь знаем, что долгое сидение дома, обусловленное кризисом из-за вируса, вызвало ремонтный бум, что, в свою очередь, увеличило потребность в прицепах.
Что нужно сделать, чтобы арендовать умный прицеп? Не очень много. Точнее мало. Загрузить из Google Play или App Store приложение Alexela Haagis, зарегистрировать свою Карту домашнего пакета (Kodukaart) или зарегистрироваться как новый пользователь и добавить платежную карту. Затем выберите на карте подходящее место, чтобы заехать за прицепом и по прибытии на место бесконтактно разблокировать его с помощью Bluetooth. Если вдруг вы забыли включить Bluetooth, то сделайте это! Выберите в приложении «Открыть замок» и, следуя инструкциям в приложении, удерживайте кнопку «Смарт-стойка», пока она не станет зеленой. Затем замок откроется автоматически. Вот и все. Далее вы можете ехать с прицепом, куда вам нужно.
Сколько это стоит? Бесплатно бронируется 15 минут, плата за начало аренды составляет 10 евро и каждый час использования – 1 евро до достижения 24 евро. Если прицеп находится у пользователя 24 часа, за каждый следующий час вновь добавляется 1 евро. Прицеп можно арендовать максимально на 30 дней за один раз.
Счет за аренду прицепа высылается на указанный вами адрес электронной почты, его также можно просмотреть в приложении.
Прицепы возвращаются в тот же пункт проката и закрепляются на замок у той же стойки, где были взяты. Пожалуйста, не забывайте закрыть замок.
Если вы открываете карту, но не видите прицепов, значит все прицепы пункта аренды уже используются, и вам придется немного подождать.
Если вы планируете использовать умный прицеп более, чем один раз, то стоит все же оформить себе Alexela Kodukaart. Прежде всего, с этой картой аренда прицепа на 5 процентов дешевле и, кроме того, с Kodukaart на заправках Alexela действует постоянная скидка на топливо до 5 центов за литр, нулевой маргинал на электроэнергию и природный газ и кофе в удобных магазинах Alexela на 15 процентов меньше обычной цены. Со всеми скидками можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
О чем еще нужно знать?
Если замок «Смарт-стойка» не открывается или не закрывается должным образом, немедленно позвоните в службу поддержки клиентов Alexela по телефону 629 0000.
Если прицеп сломался, безопасно припаркуйте его и немедленно позвоните по тому же телефону службы поддержки клиентов 629 0000.
Если вы заметили на прицепе царапины и мелкие дефекты, но они не мешают использовать прицеп, то вы можете арендовать прицеп и таким. Однако перед прокатом вы должны через приложение зафиксировать все дефекты, которые вы установили до начала аренды.
Не выезжайте с прицепом Alexela заграницу.
КОММЕНТАРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Элис, 35, Таллинн
Использовать это приложение так же легко, как и другие существующие приложения поставщиков услуг аренды – будь то такси, самокаты или еда. Скачивание приложения – однократное и простое действие. Прежде всего приложение выводит на экран карту, где можно увидеть, на каких заправках есть ближайшие прицепы, сверху можно выбрать также, какой прицеп я ищу. Если нужен определенный тип, можно добавить это в строку поиска, чтобы искать только такой. Когда подходящий прицеп найден, можно щелкнуть на него, и вы увидите его цену и сможете дальше уже арендовать его. Меня попросили указать и те этапы, которые могут быть сложными, но тут я не могу ничего сказать. Все очень логично и просто. Если вы мало пользовались приложениями, тоже ничего страшного: просто спокойно посмотрите, какой следующий шаг от вас ожидается – и быстро продвинетесь дальше.