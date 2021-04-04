Номер телефона основателя Facebook Цукерберга тоже утек в сеть

На хакерском форуме появились имена, локации, даты рождения, телефонные номера и другие сведения 533 миллионов человек, среди них почти десять миллионов юзеров из России. Пользователь Twitter Дейв Уокер (Dave Walker) изучил форум и нашел там сотовый номер Цукерберга, передает газета New York Post.

”Ирония в том, что данные Марка Цукерберга, к сожалению, тоже слили в сеть. Раз у журналистов не получается добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на оказавшийся в общем доступе номер?” — пошутил Уокер, сопроводив пост скриншотом с хакерской платформы.

Директор компании Hudson Rock, специализирующейся на кибербезопасности, Элон Гэл обеспокоился, что утечкой данных могут воспользоваться злоумышленники. В январе он уже сообщал, что в Telegram продаются телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook. По его словам, теперь эти же данные решили разместить бесплатно.

В марте в сеть слили данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-сервисов, объявление о продаже появилось на теневых форумах. Речь идет о приложениях GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN для операционной системы Android, популярных в том числе и в России. В базе данных содержатся адреса электронной почты, пароли и логины юзеров, в том числе и российских, а также данные об их мобильных устройствах и платежах.