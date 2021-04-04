Раймонд Кальюлайд о хаосе в организации вакцинации: государство должно извиниться перед людьми

Выходит, что Эстонское государство в организации вакцинации оказалось таким же беспомощным, как провалившаяся советская плановая экономика, не способная 30 лет назад обеспечить людей даже самыми элементарными продуктами питания и промтоварами.

То, что именно вакцинация станет самым важным вопросом, было понятно уже прошлым летом. У властей было достаточно времени, чтобы хорошенько подготовиться. Более того: Эстония должна была поставить перед собой цель провести вакцинацию не просто хорошо, а очень хорошо. У нас ведь есть для этого все предпосылки – мы сверхдигитализированная страна с небольшим населением.

Но, к сожалению, с самого начала кризиса шаги нашего государства можно было охарактеризовать как ужасающую посредственность. Это касается и политического управления, и выполнения соответствующими ведомствами их обязанностей.