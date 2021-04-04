Новости Эстонии
04.04.2021, 16:54

Министерство социальных дел: AstraZeneca не противопоказана людям младше 60 лет

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Sel nädalal märkis Eesti Ravimiameti juht Alar Irs, et 530 registreeritud vaktsineerimisega seotud kõrvalnähu seas olid 486 seotud AstraZenecaga.
Sel nädalal märkis Eesti Ravimiameti juht Alar Irs, et 530 registreeritud vaktsineerimisega seotud kõrvalnähu seas olid 486 seotud AstraZenecaga.
Foto: Andres Putting
Вакцину AstraZeneca рекомендуют людям старше 60 лет.

Сегодня утром Ирья Лутсар сказала Delfi, что нежелательно прививать людей младше 60 лет вакциной AstraZeneca из-за опасности возникновения тромбоза.

Сотрудница Министерства социальных дел Кярт Сыбер добавила, что вероятность плохих последствий крайне мала и все случаи возникновения тромбоза были зафиксированы у людей младше 60 лет. "Европейский лекарственный департамент изучает механизмы возникновения и связь с вакциной. Все-таки использование AstraZeneca не противопоказано людям в возрасте до 60 лет, и в большинстве стран не установлены возрастные ограничения для использования AstraZeneca".

Эстонская иммунопрофилактическая экспертная комиссия рекомендует в ближайшие дни сосредоточиться на вакцинации 60-летних и старше и использовать AstraZeneca именно в этой возрастной группе. Но при желании люди младше 60 тоже могут привиться, но важно проинформировать человека о рисках, чтобы он принял взвешенное решение.

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