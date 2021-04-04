Министерство социальных дел: AstraZeneca не противопоказана людям младше 60 лет

Сегодня утром Ирья Лутсар сказала Delfi, что нежелательно прививать людей младше 60 лет вакциной AstraZeneca из-за опасности возникновения тромбоза.

Сотрудница Министерства социальных дел Кярт Сыбер добавила, что вероятность плохих последствий крайне мала и все случаи возникновения тромбоза были зафиксированы у людей младше 60 лет. "Европейский лекарственный департамент изучает механизмы возникновения и связь с вакциной. Все-таки использование AstraZeneca не противопоказано людям в возрасте до 60 лет, и в большинстве стран не установлены возрастные ограничения для использования AstraZeneca".

Эстонская иммунопрофилактическая экспертная комиссия рекомендует в ближайшие дни сосредоточиться на вакцинации 60-летних и старше и использовать AstraZeneca именно в этой возрастной группе. Но при желании люди младше 60 тоже могут привиться, но важно проинформировать человека о рисках, чтобы он принял взвешенное решение.

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