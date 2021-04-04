В Беларуси правозащитники насчитали за март более 1,1 тыс. задержанных активистов

На Минск, по данным правозащитников, пришлось 841 задержание. В регионах чаще всего задерживали людей в Брестской области: там отмечено не менее 76 случаев задержания.

За март судами было рассмотрено более 490 административных дел в отношении общественных активистов и участников протестов. В результате судов было назначено 395 административных арестов на срок от 3 до 30 суток и выписано 82 штрафа размером от 2 до 200 базовых величин.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.

C 1 марта в Беларуси вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Новый КоАП сделал более жесткими санкции в отношении участников мирных протестов, которые проводятся без разрешения властей. Максимальный штраф установлен в размере 200 базовых величин, а максимальный срок административного ареста — 30 суток.