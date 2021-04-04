С апреля действует "плата за пустую кассету": что это такое?

На прошлой неделе RusERR написал, что с 1 апреля вступает в силу подготовленный Министерством юстиции проект постановления, на основании которого за воспроизведение музыки и других произведений, защищенных авторским правом, с 1 апреля со смарт-устройств начнут взимать разовую плату. Изменения назвали "платой за пустую кассету".

RusDelfi попросил главного юриста A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрия Щербина объяснить простым языком, как это повлияет на жителей Эстонии.

"Согласно закону об Авторском праве статье 26 репродуцировать аудиовизуальные произведения либо их звукозаписи без согласия автора разрешено для своих личных потребностей, но при условии, что автору обеспечивается справедливая плата за использование его произведения.

Для соблюдения указанной нормы законодатель установил специальную наценку, которая будет взиматься при продаже устройств, способных являться носителями музыкального и видеоконтента. Таковыми могут считаться, к примеру, компьютеры, смартфоны, флэш-накопители и тому подобное. ”Плата за пустую кассету” представляет собой систему, при которой производитель, импортер или продавец указанных устройств обязан платить конкретную плату с каждого продаваемого в Эстонии носителя данных/устройства. Размер платы устанавливается постановлением правительства.

К примеру, на данный момент, согласно постановлению, плата с каждого продаваемого планшета или ноутбука составляет 3,5 евро/шт. Собираемые таким образом деньги затем выплачивается автору контента/произведения. Для конечного потребителя/покупателя это будет означать увеличение конечной стоимости устройств, которые могут являться носителями музыкального и видеоконтента, защищенного авторским правом", — рассказал Щербин.

Изначально многим показалось, что за каждое прослушивание песни или просмотр фильма нужно будет платить несколько евро. На самом же деле увеличится лишь цена продаваемых устройств, или появится дополнительная "плата за пустую кассету":

Ноутбук и планшет — 3,5 евро

Настольный компьютер — 3,5 евро