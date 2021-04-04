Россияне стали больше материться после запрета мата в соцсетях

Несмотря на вступившие в силу с 1 февраля 2021 года поправки, направленные в том числе против распространения мата в интернете, меньше ненормативной лексики в сетях не стало. Об этом свидетельствуют данные ”Медиалогии”, предоставленные по запросу РБК. В течение двух месяцев, с 1 февраля по 31 марта 2021 года, в соцсетях ”ВКонтакте”, ”Одноклассники”, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok русскоязычные пользователи сделали 20,2 млн публикаций с использованием нецензурной лексики. Годом ранее, в феврале—марте 2020 года, в тех же соцсетях было зафиксировано на 10% меньше подобных публикаций — всего 18,3 млн.

В феврале—марте 2021 года русскоязычные пользователи социальных сетей обсуждали в основном приговор, вынесенный оппозиционеру Алексею Навальному, и последовавшие за ним санкции, аномально холодную погоду в России, севший на мель в Суэцком канале сухогруз Ever Given и рост цен на продукты питания, перечисляет ”Медиалогия” основные темы, по которым пользователи выражали свое мнение. В феврале—марте 2020 года в центре внимания были обсуждение поправок в Конституцию РФ, допинг-скандал на чемпионате мира по биатлону, падение рубля и цен на нефть после срыва сделки ОПЕК+, а также появление первых случаев заражения COVID-19 в России.

Поправки, которые были внесены в закон ”Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и вступили в силу 1 февраля 2021 года, обязывают соцсети удалять публикации с незаконным контентом, в том числе и с нецензурной лексикой, в течение суток.

Выявлять такие публикации соцсети должны сами, но лишь те платформы, которые утверждены Роскомнадзором. Ведомство должно было создать специальный реестр таких платформ, на сайтах которых пользователи создают персональные страницы и обмениваются сообщениями и которые в сутки посещают более 500 тыс. человек, находящихся в России. В открытом доступе информационных ресурсов ведомства сведений о таком реестре корреспондент РБК не обнаружил.