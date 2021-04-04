Департамент здоровья: в больницах 716 пациентов с коронавирусом, за сутки выявили 462 положительных тестов

По данным регистра народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа — 282, из них 226 из Таллинна. В Ида-Вирумаа добавилось 66, Тартумаа 23, Ляэне-Вирумаа 22, Рапламаа 13 и Валгамаа 11 зараженных. За сутки умерло 10 человек с COVID-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости на 100 00 человек составляет 1053. В больничном лечении нуждаются 716 человек с коронавирусом. Всего вакцинировано как минимум одной дозой 223 153 эстоноземельцев.

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