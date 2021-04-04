Департамент здоровья: в больницах 716 пациентов с коронавирусом, за сутки выявили 462 положительных теста

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 282 человек. 226 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 66, в Тартумаа — 23, в Ляэне-Вирумаа — 22, в Рапламаа — 13 и в Валгамаа — 11 новых случаев заражения. В Ярвамаа было выявлено восемь, в Вильяндимаа — семь, в Йыгевамаа — шесть, в Пярнумаа — пять, в Пылвамаа и Вырумаа — по четыре и в Ляэнемаа — один новый случай заражения. На Хийумаа и Сааремаа не добавилось ни одного нового случая заражения. В случае 10 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1053 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 18,2% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 68 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 716 пациентов.

По состоянию на утро 4 апреля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 716 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 73 пациентам, из которых 49 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Были открыты 68 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 20 человек, шесть человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались десять человек с коронавирусом: 67-летний мужчина, 73-летний мужчина, 74-летняя женщина, 76-летняя женщина, 79-летний мужчина, 80-летняя женщина, 85-летний мужчина, 87-летняя женщина, 90-летняя женщина, 93-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 941 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершены 5762 случая заболевания COVID-19 у 5551 человека.