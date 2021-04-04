Департамент здоровья: в больницах 716 пациентов с коронавирусом, за сутки выявили 462 положительных теста(61)
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 282 человек. 226 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавились 66, в Тартумаа — 23, в Ляэне-Вирумаа — 22, в Рапламаа — 13 и в Валгамаа — 11 новых случаев заражения. В Ярвамаа было выявлено восемь, в Вильяндимаа — семь, в Йыгевамаа — шесть, в Пярнумаа — пять, в Пылвамаа и Вырумаа — по четыре и в Ляэнемаа — один новый случай заражения. На Хийумаа и Сааремаа не добавилось ни одного нового случая заражения. В случае 10 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1053 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 18,2% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток были открыты в общей сложности 68 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 716 пациентов.
По состоянию на утро 4 апреля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 716 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 73 пациентам, из которых 49 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Были открыты 68 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 20 человек, шесть человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались десять человек с коронавирусом: 67-летний мужчина, 73-летний мужчина, 74-летняя женщина, 76-летняя женщина, 79-летний мужчина, 80-летняя женщина, 85-летний мужчина, 87-летняя женщина, 90-летняя женщина, 93-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 941 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершены 5762 случая заболевания COVID-19 у 5551 человека.
По состоянию на 4 апреля выздоровели 86 524 человека. Из них истории болезни 59 670 человек (69,0%) завершены, у 26 854 человек (31,0%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 162 063 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 109 399 положительных первичных результатов (9,4% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 223 153 человека, две дозы вакцины получили 68 648 человек
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 223 153 человека, из которых 154 505 человек получили одну дозу, а 68 648 человек – обе дозы. За сутки было введено 8857 доз. В общей сложности была введена 291 801 доза вакцины.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
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