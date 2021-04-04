Ирья Лутсар: вакциной AstraZeneca не желательно прививать людей до 60 лет

Комментируя вчерашние очереди за вакциной, в которых стояли молодые люди, Лутсар сказала, что молодежь жаждет вакцину, а старшее поколение ее боится, хотя ситуация должна быть противоположная.

Лутсар отметила, что осложнения очень редки — 1/100 000 на одного вакцинированного, но это серьезная болезнь. "Человек не знает, есть у него этот синдром ГИТ или нет", — добавила она. Лутсар уточняет, что он возникает предположительно у людей до 55 лет, преимущественно у женщин.

Исходя из нынешних данных, Лутсар не советует прививаться AstraZeneca молодым людям, в фокусе вакцинации должны быть люди старше 60 лет.

Таким же рекомендациям следуют и другие европейские страны: Франция, Германия, Финляндия, Швеция, Исландия, Кипр, Норвегия и Нидерланды.

Стоит отметить, что исследования продолжаются и этот совет может быть пересмотрен. Резюмируя, Лутсар напоминает, что вакцинирование приносит больше пользы, чем вреда. "Вакцинирование пожилых людей защищает их самих и их детей".

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