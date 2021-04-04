В центрах вакцинирования Сыле и Тондираба сегодня привили 2880 человек

По словам руководителя Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, возраст нуждающихся в стационарном лечении пациентов изменился и увеличилось количество пациентов именно в возрасте 65 лет и старше, нуждающихся в стационарном лечении.

”Поэтому я рекомендую всем, кому возможно, воспользоваться возможностью и вакцинироваться”, — сказал Рауль Адлас.

В спорткомплексе Сыле в воскресенье, с 10 до 16 часов, вакцинацию проводит медицинский центр Confido, возможность привиться имеется у 3900 человек, из которых на данный момент вакцинированы 2850 человек. В ледовом холле Тондираба в воскресенье, с 9 до 13 часов вакцинирует Medicum, возможность привиться имеется у 3200 человек из которых на данный момент вакцинированы 1380 человек. На вакцинацию можно прийти только по предварительной регистрации.

Для того, чтобы население могло удобно и безопасно добраться в центры вакцинирования Сыле и Тондираба, автобусы ведущих к ним маршрутов (33, 40, 51, 65, 66 и 72) работают по будничному расписанию. До воскресенья автобусы маршрутов 33, 40, 66 и 72, направляющиеся к спорткомплексу Сыле (ул. Сыле, 40А), ездят по графику рабочих дней; также автобусы маршрутов 51 и 65, направляющиеся к ледовому холлу Тондираба (ул. Варраку, 14), будут также ездить по будничному расписанию.

На вакцинацию можно прийти только по предварительной регистрации. С собой просим взять удостоверяющий личность документ.

На этих выходных по всей Эстонии будут вакцинировать людей 1956 года рождения (и ранее), а также 1961 рождения (и ранее), входящих в группу риска по COVID-19. Человек сам может проверить принадлежность к группе риска на портале digilugu.ee, информация об этом расположена слева на главной страничке портала для пациентов.