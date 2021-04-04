Надели корону: какие предприятия сумели обернуть пандемию себе на пользу(7)
В начале марта государственное почтовое предприятие AS Eesti Post отчиталось о том, что в прошлом году их оборот увеличился почти на половину — до 135 млн евро. И если в 2019 году фирма терпела убытки, то в 2020 получила прибыль в размере 9,6 млн евро, что стало лучшим показателем в истории компании.
Покупки нужно доставлять
По словам члена правления Eesti Post Чарли Вийкберга, которые приводит rus.err.ee, залогом успеха стали предпринятые компанией меры по повышению эффективности работы и оптимизации расходов, а также заметный рост электронной торговли в условиях коронавирусного кризиса. ”Это оказало воздействие, и оборот предприятия вырос по сравнению с 2019 годом на 41%. Это позволило рефинансировать обязательства и приступить к новой фазе роста”, — поясняет Вийкберг.
Увеличившиеся заказы помогли нарастить обороты не только Eesti Post. Согласно данным, опубликованным в открытых регистрах, увеличился финансовый оборот и у курьерских компаний ITELLA ESTONIA OÜ и DPD EESTI AS.
Естественно, этот рост был бы невозможен без онлайн-магазинов и торговых площадок, которые хоть и столкнулись с трудностями в первую волну, но все равно чувствовали себя неплохо в прошлом году. Так, денежный оборот компании DLB TRADING OÜ (интернет-магазин kaup24.ee) в последнем квартале 2020 года вырос более чем на 3 млн евро по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.
”За последний год люди стали проводить в интернете значительно больше времени, чем раньше. Поэтому падение рынка интернет-рекламы, которое мы наблюдали на своем примере в прошлом году, было незначительным и продолжалось недолго, — комментируют увеличившийся за год оборот в компании OKIDOKI OÜ. — Плюсом было и то, что okidoki входит в число самых популярных и посещаемых сайтов в Эстонии, а среди наших рекламодателей большие международные и местные компании, у которых и запас прочности выше. Малый и средний бизнес тоже предпочитал и предпочитает использовать okidoki как площадку для продвижения своих товаров и услуг”.
В компании отмечают, что у них были планы на 2020 год по улучшению сайта и усовершенствованию бизнес-модели, и пандемия только ускорила их воплощение.
Еда на дом
Некоторые фирмы, которые работают в нескольких сферах, во время пандемии сначала столкнулись с трудностями, но потом смогли существенно улучшить свои показатели за счет другой деятельности. Так, например, случилось у фирмы Bolt Technology OÜ, такси которой с введением ограничений перестали быть столь необходимыми, зато доставка еды из ресторанов стала пользоваться небывалым спросом.
”Весна 2020 года была тяжелым временем для Bolt. Из-за пандемии объем поездок в мире снизился на 85%. Чтобы помочь компании выйти из кризиса, а людям — оставаться дома, в марте Bolt быстро запустил курьерские услуги на многих новых рынках. В 2020 году, во время первой волны пандемии, Bolt открыл службу заказа продуктов питания и других потребительских товаров на дом в девяти странах. Сегодня сервис доступен в 18 странах и 33 городах, — рассказывает Марилин Ноорем, PR-менеджер компании. — Кроме того, Bolt расширился в нескольких новых и уже существующих направлениях, запустив услуги по аренде электросамокатов в 13 странах и более чем 45 городах, а также услуги по аренде электрических велосипедов в четырех странах”.
Наряду с доставкой еды из ресторанов более популярной стала и покупка продуктов в интернет-магазинах. Компания SUPERSA OÜ, которой принадлежит сервис Barbora.ee, за год увеличила денежный оборот на 3 млн евро: 5 млн в последнем квартале 2020 года против 2 млн в последнем квартале 2019.
”Весь прошлый год был действительно трудоемким для Barbora. Самый большой рост был, конечно, ровно год назад, в начале чрезвычайной ситуации. Но покупка продуктов питания и товаров для дома в интернет-магазине пользовалась большим спросом весь прошлый год и стала неотъемлемой частью повседневной жизни многих семей, — комментирует показатели исполнительный директор Barbora.ee Кирке Пентикяйнен. — Даже сейчас, в начале марта этого года, мы снова стали свидетелями увеличения посещаемости Barbora и количества заказов. Это можно напрямую связать с объявлением о новых ограничениях и с избеганием контактов”
Пентикяйнен отмечает, что заказы на Barbora.ee увеличились сразу же, как только правительство объявило о закрытии торговых центров.
”Мы также оперативно отреагировали на это и увеличили наши мощности по части комплектации и доставки, — отмечает исполнительный директор Barbora.ee. — Предварительные данные показывают достаточно значительный рост — и в последние месяцы этот показатель оставался на довольно высоком уровне, особенно по сравнению с началом 2020 года, до пандемии. В начале марта количество заказов увеличилось на десятую часть по сравнению с концом февраля, а средняя корзина покупок выросла еще больше — примерно на 15%. Также значительно увеличилось количество посещений нашего веб-сайта, и добавились сотни новых клиентов”.
Кирке Пентикяйнен добавляет, что люди стали больше покупать за один раз — не в безумных количествах, но в пределах разумного. Так как сейчас из-за повышенного спроса доставка заказов доступна на следующий день, в компании связывают увеличение объема покупок с тем, что люди стали больше продумывать покупки и больше запасаться продуктами и товарами с длительным сроком хранения.
”Вероятно, рост закупок не был разовым, и мы увидим аналогичный уровень спроса, как минимум — в обозримом будущем, поэтому мы учитываем это при планировании своих возможностей, — замечает Пентикяйнен. — До так называемого ”скачка” на прошлой неделе львиная доля покупателей заказывала еду 1–2 раза в неделю, но около 15% покупали в Barbora два и более раз в неделю. Вероятно, в ближайшем будущем мы увидим увеличение количества постоянных клиентов, а также объема покупательской корзины”.
Учиться, учиться и еще раз учиться
Погружение в интернет и вынужденное нахождение дома подтолкнуло людей не только к покупкам в Сети, но и к обучению. Школы и курсы, которые перешли в онлайн, смогли на этом неплохо заработать. Так, например, оборот MOST ÄRIKOOL OÜ еще в первом квартале 2020 года составлял 37 720 евро, а в последнем, четвертом, уже 87 353.
”MOST ÄRIKOOL за 2020 выросла в три раза. Вряд ли это можно назвать ”выгода от пандемии”, потому что с увеличением запросов в компанию увеличилось и количество проблем, и расходная часть также выросла втрое, — комментирует основатель и руководитель бизнес-школы Анна Кульп. — В середине 2020-го, в самый разгар локдаунов по всему миру, бизнес понял, что если они не войдут в онлайн, то обанкротятся. И это было массовое нашествие бизнес-запросов как в маркетинговое агентство MOST, так и в карьерный центр школы MOST. Мы задействовали всех специалистов, затем всех стажеров, а запросы все прибывали”.
Анна Кульп отмечает, что специалисты в сфере диджитала не страдают от отсутствия заказов уже лет пять, но пандемия подтолкнула и сомневающихся заказчиков обращаться к онлайн-специалистам.
”К осени 2020 года количество людей, потерявших работу, сильно выросло, и люди стали искать новые профессии, которые не пострадают в эпоху локдаунов. Таким образом, осенние потоки на диджитал-факультете в школе MOST также утроились, — объясняет увеличившийся оборот основатель бизнес-школы. — Сейчас это, возможно, выглядит как выстреливший успех, но это не совсем объективно. В этом году школа MOST празднует 10-летие, и большую часть этого времени мы сфокусированы на онлайн-профессиях”.
Однако Анна Кульп подтверждает, что во время карантина у них было очень много работы.
”Мы нанимали сотрудников в четыре наших филиалах в разных странах, чтобы обеспечить наш стандартный уровень качества. Сейчас мы готовимся предоставить наш продукт в нише EdTech/HRTech и, пожалуй, это и есть главная выгода от пандемии — очевидность необходимости менять систему образования на глобальном уровне”, — подытоживает Кульп.
Дезинфекция в лидерах
Говоря о бенефициарах ситуации с коронавирусом, нельзя не упомянуть о производителях масок и антисептиков — товаров, которые внезапно стали одними из самых востребованных в новой реальности. Например, денежный оборот фирмы Esfil Tehno AS, изготавливающей маски, в первом квартале 2020 года составлял чуть больше 120 тысяч евро, а в третьем квартале перевалил за 5 млн.
Андрес Ольтйер, технический директор фирмы AS Chemi-Pharm, которая производит дезинфектанты, говорит, что в 2020 году их оборот увеличился втрое. Но с этим был связан и ряд сложностей.
”Когда в прошлом году в нашем регионе вспыхнула пандемия, заказов у нас стало очень много. Даже существующие клиенты начали заказывать больше. Кроме того, появились новые отрасли, которые раньше не использовали средства для дезинфекции, а теперь обратились к нам. Люди в аптеках также стали скупать антисептики. Спрос был такой высокий, что сначала мы даже не знали, что делать, — вспоминает Ольтйер. — К нам даже обращались заказчики из Китая, которые хотели приобрести продукцию на крупную сумму. Но мы отказались, так как не могли произвести такой объем”.
Своих старых клиентов компания продолжала снабжать дезинфектантами. И чтобы повысить производительность, на работу наняли дополнительных сотрудников, которых обучили на месте, и сделали три смены.
”Чтобы не закрыли нашу фирму, мы сделали так, чтобы разные смены не виделись друг с другом. И все равно у нас было несколько случаев заболевания среди работников, люди уходили на карантин. В офисе мы тоже появлялись по очереди, всю работу перевели на дом”, — делится подробностями технический директор Chemi-Pharm.
”Если раньше среди больниц Эстонии нашими клиентами была всего пара, потому что другие использовали, например, немецкую продукцию, то с началом пандемии все 100% больниц стали нашими клиентами. Дело в том, что прошлой весной многие государства в ЕС запретили экспорт дезинфектантов, — объясняет Андрес Ольтйер. — Таким образом, все больницы, которые раньше заказывали средства в других странах, обратились к нам”.
Самой большой проблемой, с которой столкнулась фирма в пандемию, Ольтйер называет трудности с сырьем, помпами, бутылками и пробками, которые нужны для производства продукции.
”Цены на все это взлетели в три раза, а нам нужно было это закупать, — говорит технический директор Chemi-Pharm. — Так что наш денежный оборот вырос в три раза, но это было связано с большой работой и большим стрессом для компании”.
Оборот не значит прибыль
Стоит отметить, что выросший денежный оборот не всегда свидетельствует о пропорционально выросшей прибыли. Так, например, оборот компании Telia существенно увеличился, но из-за текущих расходов рекордной прибыли нет.
”Доходы Telia остались в 2020 году по сравнению с годом ранее на прежнем уровне (+ 0,6%), — комментирует Холгер Хальянд, руководитель подразделения бизнес-клиентов компании. — Telia поставляет жизненно важные услуги связи. Это означает, что наши сети и услуги активно используются и в различных кризисных ситуациях. Это наглядно продемонстрировала как прошлогодняя чрезвычайная ситуация, так и весь год в целом: использование мобильных услуг выросло до рекордного уровня, поскольку десятки тысяч людей были вынуждены перейти на удаленную работу и дистанционное обучение”.
В 2020 году, по словам Хальянда, объемы звонков в мобильной сети Telia выросли почти на 16%, а использование мобильного интернета увеличилось на целых 32%. При этом резко упало количество услуг роуминга, поскольку люди намного меньше путешествовали.
”Резкий рост использования услуг мобильной связи также повлиял на объем работ по развитию сети. Например, в апреле прошлого года (во время ЧС) Telia вложила в свою мобильную сеть вдвое больше ресурсов для развития, чем обычно. В то же время Telia Eesti является одним из крупнейших инвесторов в стране, ежегодно инвестируя в Эстонию порядка 50 миллионов евро. Большая часть этих средств идет на развитие сетей, услуг и технологий, — поясняет Холгер Хальянд. — Как показал прошлый год, все эти инвестиции были направлены в нужное русло, поскольку наши сети и услуги оставались на высоком уровне даже в условиях резко возросшей нагрузки на сети”