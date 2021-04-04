Надели корону: какие предприятия сумели обернуть пандемию себе на пользу

В компании отмечают, что у них были планы на 2020 год по улучшению сайта и усовершенствованию бизнес-модели, и пандемия только ускорила их воплощение.

”За последний год люди стали проводить в интернете значительно больше времени, чем раньше. Поэтому падение рынка интернет-рекламы, которое мы наблюдали на своем примере в прошлом году, было незначительным и продолжалось недолго, — комментируют увеличившийся за год оборот в компании OKIDOKI OÜ. — Плюсом было и то, что okidoki входит в число самых популярных и посещаемых сайтов в Эстонии, а среди наших рекламодателей большие международные и местные компании, у которых и запас прочности выше. Малый и средний бизнес тоже предпочитал и предпочитает использовать okidoki как площадку для продвижения своих товаров и услуг”.

Естественно, этот рост был бы невозможен без онлайн-магазинов и торговых площадок, которые хоть и столкнулись с трудностями в первую волну, но все равно чувствовали себя неплохо в прошлом году. Так, денежный оборот компании DLB TRADING OÜ (интернет-магазин kaup24.ee) в последнем квартале 2020 года вырос более чем на 3 млн евро по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

По словам члена правления Eesti Post Чарли Вийкберга, которые приводит rus.err.ee, залогом успеха стали предпринятые компанией меры по повышению эффективности работы и оптимизации расходов, а также заметный рост электронной торговли в условиях коронавирусного кризиса. ”Это оказало воздействие, и оборот предприятия вырос по сравнению с 2019 годом на 41%. Это позволило рефинансировать обязательства и приступить к новой фазе роста”, — поясняет Вийкберг.

В начале марта государственное почтовое предприятие AS Eesti Post отчиталось о том, что в прошлом году их оборот увеличился почти на половину — до 135 млн евро. И если в 2019 году фирма терпела убытки, то в 2020 получила прибыль в размере 9,6 млн евро, что стало лучшим показателем в истории компании.

”Весь прошлый год был действительно трудоемким для Barbora. Самый большой рост был, конечно, ровно год назад, в начале чрезвычайной ситуации. Но покупка продуктов питания и товаров для дома в интернет-магазине пользовалась большим спросом весь прошлый год и стала неотъемлемой частью повседневной жизни многих семей, — комментирует показатели исполнительный директор Barbora.ee Кирке Пентикяйнен. — Даже сейчас, в начале марта этого года, мы снова стали свидетелями увеличения посещаемости Barbora и количества заказов. Это можно напрямую связать с объявлением о новых ограничениях и с избеганием контактов”

Наряду с доставкой еды из ресторанов более популярной стала и покупка продуктов в интернет-магазинах. Компания SUPERSA OÜ, которой принадлежит сервис Barbora.ee, за год увеличила денежный оборот на 3 млн евро: 5 млн в последнем квартале 2020 года против 2 млн в последнем квартале 2019.

”Весна 2020 года была тяжелым временем для Bolt. Из-за пандемии объем поездок в мире снизился на 85%. Чтобы помочь компании выйти из кризиса, а людям — оставаться дома, в марте Bolt быстро запустил курьерские услуги на многих новых рынках. В 2020 году, во время первой волны пандемии, Bolt открыл службу заказа продуктов питания и других потребительских товаров на дом в девяти странах. Сегодня сервис доступен в 18 странах и 33 городах, — рассказывает Марилин Ноорем, PR-менеджер компании. — Кроме того, Bolt расширился в нескольких новых и уже существующих направлениях, запустив услуги по аренде электросамокатов в 13 странах и более чем 45 городах, а также услуги по аренде электрических велосипедов в четырех странах”.

Некоторые фирмы, которые работают в нескольких сферах, во время пандемии сначала столкнулись с трудностями, но потом смогли существенно улучшить свои показатели за счет другой деятельности. Так, например, случилось у фирмы Bolt Technology OÜ, такси которой с введением ограничений перестали быть столь необходимыми, зато доставка еды из ресторанов стала пользоваться небывалым спросом.

Пентикяйнен отмечает, что заказы на Barbora.ee увеличились сразу же, как только правительство объявило о закрытии торговых центров.

”Мы также оперативно отреагировали на это и увеличили наши мощности по части комплектации и доставки, — отмечает исполнительный директор Barbora.ee. — Предварительные данные показывают достаточно значительный рост — и в последние месяцы этот показатель оставался на довольно высоком уровне, особенно по сравнению с началом 2020 года, до пандемии. В начале марта количество заказов увеличилось на десятую часть по сравнению с концом февраля, а средняя корзина покупок выросла еще больше — примерно на 15%. Также значительно увеличилось количество посещений нашего веб-сайта, и добавились сотни новых клиентов”.

Кирке Пентикяйнен добавляет, что люди стали больше покупать за один раз — не в безумных количествах, но в пределах разумного. Так как сейчас из-за повышенного спроса доставка заказов доступна на следующий день, в компании связывают увеличение объема покупок с тем, что люди стали больше продумывать покупки и больше запасаться продуктами и товарами с длительным сроком хранения.

”Вероятно, рост закупок не был разовым, и мы увидим аналогичный уровень спроса, как минимум — в обозримом будущем, поэтому мы учитываем это при планировании своих возможностей, — замечает Пентикяйнен. — До так называемого ”скачка” на прошлой неделе львиная доля покупателей заказывала еду 1–2 раза в неделю, но около 15% покупали в Barbora два и более раз в неделю. Вероятно, в ближайшем будущем мы увидим увеличение количества постоянных клиентов, а также объема покупательской корзины”.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Погружение в интернет и вынужденное нахождение дома подтолкнуло людей не только к покупкам в Сети, но и к обучению. Школы и курсы, которые перешли в онлайн, смогли на этом неплохо заработать. Так, например, оборот MOST ÄRIKOOL OÜ еще в первом квартале 2020 года составлял 37 720 евро, а в последнем, четвертом, уже 87 353.