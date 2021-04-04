Завод в США остановит производство вакцины AstraZeneca после ошибки

Администрация президента США Джо Байдена передала под контроль американской Johnson & Johnson завод в Балтиморе, на котором производятся вакцины против коронавируса, со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила газета The New York Times.

Речь идет о предприятии биотехнологической компании Emergent BioSolutions. На этом заводе ранее производились вакцины против коронавируса как самой Johnson & Johnson, так и британо-шведской компании AstraZeneca. Теперь предприятие будет выпускать только первый препарат, узнало издание. Johnson & Johnson подтвердила эту информацию, заявив, что ”берет на себя полную ответственность” за вакцину, произведенную на заводе в Балтиморе.

Поводом для остановки производства препарата AstraZeneca послужила ошибка, в результате которой на заводе испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson. По информации NYT, Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин.

В администрации Байдена обеспокоены тем, что инцидент может подорвать доверие населения к вакцинам, в то время как власти пытаются ускорить темпы вакцинации в стране, пишет NYT. Помимо этого, об ошибке стало известно на фоне отказа ряда европейских стран от препарата AstraZeneca в связи со случаями образования тромбов и нарушения свертываемости крови у привившихся.

В AstraZeneca заявили, что ведут переговоры с властями США о поиске альтернативной площадки для производства своей вакцины. В свою очередь представитель Emergent сообщил, что предприятия продолжит выпуск препарата AstraZeneca до тех пор, пока изменения не внесут в контракт.

Регулятор США одобрил использование вакцины Johnson & Johnson в конце февраля. По его данным, препарат эффективен в 66–67% случаев при предотвращении заболевания ”умеренной” тяжести и в 77–85% случаев — при предотвращении тяжелых случаев. Помимо этой вакцины, в стране зарегистрированы вакцины еще двух американских компаний — Pfizer и Moderna.