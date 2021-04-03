Личные данные более 500 млн пользователей Facebook попали в сеть

”Раскрытые данные включают личную информацию более 533 млн пользователей Facebook из 106 стран”, — указано в сообщении.

В частности, в открытый доступ попали данные более 32 млн пользователей из США, 11 млн британцев и 6 млн жителей Индии. Кроме того, в базе опубликованы данные почти 10 млн пользователей из России. Скриншоты опубликовал технический директор фирмы Hudson Rock Алон Гал на своей странице в Twitter.

На форуме были опубликованы номера телефонов, идентификаторы Facebook, полные имена пользователей, их места и даты рождения, а также биографические данные и в некоторых случаях адреса электронной почты.

На данный момент в Facebook не прокомментировали данные об утечке.

В январе текущего года Алон Гал сообщал, что обнаружил Telegram-бот, торгующий персональными данными пользователей Facebook. По данным эксперта, база данных появилась в результате уязвимости системы, которая была устранена еще в 2019 году.