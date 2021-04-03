Кая Каллас: Прошу всех набраться терпения. Скоро наступит время и для вашей вакцинации

"Сегодняшний день в центрах вакцинации показал, насколько велико желание наших людей пройти вакцинацию, и я понимаю это желание", — обратилась к жителям Эстонии Кая Каллас в социальных сетях.

"К сожалению, как известно, количество вакцины сейчас ограничено, и для прочности медицинской системы важно, чтобы в первую очередь вакцинировались наши пожилые люди и группы риска", — продолжила она. "Я прошу всех, до кого еще не дошла очередь, набраться немного терпения — скоро наступит время и для вашей вакцинации".

"А пока вы можете помочь, поделившись информацией о возможностях вакцинации со своими близкими и знакомыми-соседями, которые по возрасту или из-за сопутствующих заболеваний могут получить вакцину сразу же. На завтра еще время, зарегистрироваться можно как по телефону, так и по интернету", — добавила она.

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