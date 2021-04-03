ВИДЕО: Маардуский футболист забил красивый гол в чемпионате России

25-летний Харин открыл счет уже на 5-й минуте матча. Бывший футболист "Левадии" и "Инфонета" получил навесную передачу в районе угла вратарской и первым же касанием отправил мяч в дальний угол ворот хозяев поля. Харин впервые отличился в нынешнем сезоне. В предыдущем чемпионате он дважды огорчал вратарей соперников.

Тренер"Краснодара" подал в отставку

Чеченский клуб одержал самую крупную победу в своей истории за время выступления в Российской премьер-лиге. "Краснодар" же в последнее время резко сдал: после возобновления чемпионата России он выиграл лишь один матч из пяти.

За последний месяц южане дважды терпели поражения с разницей в 5 мячей. Ранее краснодарцы крупно проиграли "Спартаку" со счетом 1:6

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после поражения от "Ахмата" подал в отставку. Основным кандидатом на освободившееся место является белорусский специалист Виктор Гончаренко, который недавно покинул ЦСКА.