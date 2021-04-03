Маардуский футболист забил красивый гол в чемпионате России

25-летний Харин открыл счет на 5-й минуте матча. Бывший футболист "Левадии" и "Инфонета" получил навесную передачу в штрафной площади соперника и первым же касанием отправил мяч в левый нижний угол ворот хозяев поля.

Чеченский клуб одержал самую крупную победу в своей истории за время выступления в Российской премьер-лиге. "Краснодар" же в последнее время резко сдал: после возобновления чемпионата России он выиграл лишь один матч из пяти.