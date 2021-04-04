Медсестра предлагает задуматься: согласились бы вакцинироваться AstraZeneca те, кого мы потеряли?

В СМИ неоднократно появлялась информация о появлении побочных эффектов у людей после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Руководитель по сестринству в семейном центре Medicum Анна Чижикова призывает людей активно вакцинироваться AstraZeneca. Она

говорит, что если бы можно было спросить у людей, которых мы потеряли из-за коронавируса — хотели бы они привиться AstraZeneca, повернув время вспять, то все они непременно согласились бы.

“Мы придерживаемся научного подхода к этой вакцине, поэтому если наши ученые говорят, что вакцина для людей старше 65 лет безопасна, то надо им верить. Конечно, лучше приобретать антитела с помощью вакцинации, нежели переболеть и перенести эту болезнь”, — говорит Чижикова.

Председатель правления Medicum Тынис Аллик обращает внимание, что жалобы от людей в возрасте от 60 лет и старше никаких жалоб не поступало во всем мире. “Так что это эффективная вакцина”, — заверяет Аллик.

“Если взять количество людей не вакцинированных, то летальных случаев выше, чем те, которые после вакцинации”, — отмечает медсестра Чижова, отмечая, что в Medicum ни одного летального случая после вакцинации AstraZeneca не было.

“Просто надо иметь в виду, что побочные эффекты после первой вакцины AstraZeneca более выражены, чем после других вакцин. После второй вакцины AstraZeneca они менее выражены, чем после того же Pfizer”, — говорит Чижикова, добавляя, что побочные эффекты легче пережить, нежели саму болезнь, когда приходится сидеть несколько недель в ужасном состоянии.

На вакцинацию могут прийти все люди из группы риска, вне зависимости от того, проживают они в Таллинне или других городах.

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