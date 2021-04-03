Оральный секс тоже заразен: негативные приключения с ВИЧ-позитивной проституткой

Катарийна хорошо известна в мире эстонских масс-медиа. Ей чуть более тридцати лет, работала в нескольких крупных медиаконцернах, в прямом эфире интервьюировала Каю Каллас. На протяжении долгих лет несколько раз в неделю вещала на всю страну, заставляя жителей Эстонии как непринужденно смеяться, так и задумываться о серьезном, расширять кругозор.

Микк — успешный предприниматель и прожженный холостяк, который в последние годы проводил основную часть времени в Южной Европе, наслаждаясь жарким солнцем и теплым морем. В Эстонию он обычно наведывался раз в год и сразу старался отыскать возможность для встречи с Катарийной. Знакомы они были уже давно.

В мае прошлого года они вместе развлекались на вечеринке на берегу моря. Наутро, ближе к девяти часам, Микк захотел добавить празднику перчинки.

”Микк решил устроить групповой секс и попросил меня посмотреть в ”Тиндере”, отыщется ли там кто-то”, — так Катарийна вспоминала историю встречи с Сандрой. — ”Сразу никто не нашелся, тогда Микк сказал, что у него есть одно место, где это можно получить за деньги”.

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