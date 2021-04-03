Оральный секс тоже заразен: негативные приключения с ВИЧ-позитивной проституткой

ЭСТОНСКАЯ БОННИ: Наркоманка, проститутка и мать троих детей Сандра. Фото: Валло Круузер
Foto: Vallo Kruuser
Среди клиентов таллиннской проститутки Сандры были разные люди: некоторые обращались с ней жестоко, а один хотел получить услуги бесплатно, а позднее вовсе пожаловался на нее в полицию. Сандра же относилась ко всем одинаково: просила деньги вперед и пыталась сразу ”сделать ноги”. Если настолько легко заработать все-таки не удавалось, женщина, страдающая несколькими серьезными венерическими заболеваниями, честно отрабатывала гонорар.
Катарийна хорошо известна в мире эстонских масс-медиа. Ей чуть более тридцати лет, работала в нескольких крупных медиаконцернах, в прямом эфире интервьюировала Каю Каллас. На протяжении долгих лет несколько раз в неделю вещала на всю страну, заставляя жителей Эстонии как непринужденно смеяться, так и задумываться о серьезном, расширять кругозор.
Микк — успешный предприниматель и прожженный холостяк, который в последние годы проводил основную часть времени в Южной Европе, наслаждаясь жарким солнцем и теплым морем. В Эстонию он обычно наведывался раз в год и сразу старался отыскать возможность для встречи с Катарийной. Знакомы они были уже давно.
В мае прошлого года они вместе развлекались на вечеринке на берегу моря. Наутро, ближе к девяти часам, Микк захотел добавить празднику перчинки.
”Микк решил устроить групповой секс и попросил меня посмотреть в ”Тиндере”, отыщется ли там кто-то”, — так Катарийна вспоминала историю встречи с Сандрой. — ”Сразу никто не нашелся, тогда Микк сказал, что у него есть одно место, где это можно получить за деньги”.
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