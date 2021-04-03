03.04.2021, 19:30
Департамент предупреждает: в ночь на воскресенье температура у дорожного покрытия будет около нуля
Foto: Anni Õnneleid
Центр управления дорожным движением предупреждает автоводителей, что в ночь на воскресенье температура воздуха понизится до четырех градусов мороза, а температура у дорожного покрытия будет около нуля, пишет rusERR.
Во второй половине дня в субботу дорожное покрытие основных и общегосударственных магистралей преимущественно сухое.
Вечером и в ночь на воскресенье по прогнозу ожидается переменная облачность, вечером начиная с юго-востока страны местами дожди и мокрый снег. После полуночи начиная с Западной Эстонии облачность уплотнится и местами пойдут снег и мокрый снег.
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