Департамент предупреждает: в ночь на воскресенье температура у дорожного покрытия будет около нуля

Во второй половине дня в субботу дорожное покрытие основных и общегосударственных магистралей преимущественно сухое.

Вечером и в ночь на воскресенье по прогнозу ожидается переменная облачность, вечером начиная с юго-востока страны местами дожди и мокрый снег. После полуночи начиная с Западной Эстонии облачность уплотнится и местами пойдут снег и мокрый снег.

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