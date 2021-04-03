Люди в Тондираба рассказали, почему решили вакцинироваться препаратом AstraZeneca

Олег, который сегодня получил первую дозу AstraZeneca в Тондираба говорит, что негативной информации, как таковой, про этот препарат не было.

“Я прочитал очень много информации про нее и негативной вообщем-то и не было. Рассказывали, но конкретной негативной не было, я не нашел”, — рассказывает Олег, который изначально не собирался вакцинироваться, но после того, как заболели коронаирусом несколько его одноклассников (69-70 лет), поменял свое решение.

Если бы была возможность выбирать препарат, то Олег предпочел бы Pfizer. “Хотя смертельных исходов у Pfizer больше, чем у AstraZeneca”, — говорит Олег, который утверждает, что вычитал об этом в СМИ. Он добавляет, что видел эту информацию и по российскому телевидению, где показывали таблицу со смертельными исходами от коронавирусных вакцин.

Олег обращает внимание, что и у российской вакцины “Спутник V” тоже есть отрицательные показатели. Обращаясь к тем, кто опасается AstraZeneca, Олег указывает на то, что в течение 15 минут после вакцинации с ним ничего не случилось: “Значит можно колоться, хотя у меня есть болезни, от которых я постоянно лечусь”.

Игорь признается, что когда шел на вакцинацию, то не знал, каким препаратом будут делать укол. “Мне все равно, какой препарат, это для меня не главное. Главное — вакцинация”, — говорит мужчина, который беспокоится о своем здоровье и здоровье окружающих.

Обращаясь к тем, кто опасается AstraZeneca, Игорь приводит пример, когда люди отказывались от этого препарата. “То есть, у них была возможность вакцинироваться именно AstraZeneca, они отказывались и потом заболели. Сильно болели и говорили: “Если бы я знал, что это такое, то обязательно бы взял”. Я знаю два таких случая”, — приводит пример Игорь.

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