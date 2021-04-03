Заслуженный тренер СССР и России скончался после тяжелой болезни

В последнее время опытный специалист очень тяжело болел. У него была онкология, осложненная коронавирусом, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Загорулько воспитал большую группу прыгунов в высоту экстра-класса, включая первую чемпионку мира Тамару Быкову. Трое его подопечных - Елена Елесина, Анна Чичерова и Андрей Сильнов - становились олимпийскими чемпионами.

"Воспитать столько олимпийских чемпионов не так просто. Он был гением своего дела", - сказал его воспитанник Сильнов.

Последним известным учеником тренера был Данил Лысенко, выигравший серебро на чемпионате мира 2017 года. С ним был связан громкий допинг-скандал, который стоил Загорулько работы. В 2019 году он был признан соучастником дела о подделке медицинской справки Лысенко и отстранен от тренерской деятельности.