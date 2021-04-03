03.04.2021, 18:55
Заслуженный тренер СССР и России скончался после тяжелой болезни
Foto: Ago Tammik
На 79-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР и России Евгений Загорулько, воспитавший целую плеяду знаменитых прыгунов в высоту.
В последнее время опытный специалист очень тяжело болел. У него была онкология, осложненная коронавирусом, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.
Загорулько воспитал большую группу прыгунов в высоту экстра-класса, включая первую чемпионку мира Тамару Быкову. Трое его подопечных - Елена Елесина, Анна Чичерова и Андрей Сильнов - становились олимпийскими чемпионами.
"Воспитать столько олимпийских чемпионов не так просто. Он был гением своего дела", - сказал его воспитанник Сильнов.
Последним известным учеником тренера был Данил Лысенко, выигравший серебро на чемпионате мира 2017 года. С ним был связан громкий допинг-скандал, который стоил Загорулько работы. В 2019 году он был признан соучастником дела о подделке медицинской справки Лысенко и отстранен от тренерской деятельности.