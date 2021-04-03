ВИДЕО | Танель Кийк обратился к тем, кто ждет российскую вакцину "Спутник"

“Я советую доверять вакцинам, которые были одобрены в рамках Евросоюза и получили разрешение на продажу от Еврокомиссии. Сегодня — это четыре вакцины: Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, которая должна начать поступать во второй половине апреля”, — говорит министр. — Сейчас на одобрении еще три вакцины. Curevac, Novavax и “Спутник V”, но разрешение на продажу может занять время, если вообще это будет достигнуто”.

По словам Кийка, учитывая то, насколько серьезно распространение болезни в Эстонии и насколько серьезны последствия для здоровья, разумным будет сразу же вакцинироваться, как появится такая возможность, а не ждать другую вакцину, которая может прийти, а может и не прийти.

На этой неделе 25 человек — граждан России, проживающих в Эстонии, смогли получить вакцину “Спутник V” в Ивангород. Министр говорит, что это право выбора человека, где и чем вакцинироваться.

“Это свобода выбора людей. Конечно, можно использовать эту возможность, но учитывать надо и то, что в Эстонии доступна возможность бесплатной и безопасной вакцинации. Я советую использовать эту возможность”, — обращается министр к тем, кто ждет появления в Эстонии вакцины “Спутник”.

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