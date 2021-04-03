ФОТО | Молодые люди штурмуют столичные центры вакцинации, поверив слухам о доступности вакцины для всех возрастов

В 16:00 около спортивного комплекса Сыле в Таллинне собралось так много людей, что очередь от желающих привиться выстроилась аж до соседней улицы. Среди присутствующих было много людей молодого и среднего возраста. Как рассказал один из очевидцев, сначала была предпринята попытка разогнать людей, но так как этого не удалось сделать, было решено отдать приоритет тем, у кого было действующее бронирование.

По словам Кади Ламбот, руководителя медицинского центра Confido, который проводит на этих выходных вакцинацию в спортивном центре Сыле, ситуация не заслуживает одобрения. ”В социальных сетях распространяются всевозможные призывы”, — сказала она. ”Приходят по десять человек, мол, если есть бесплатные вакцины, мы хотим их получить. А мы должны по ходу работы этим постоянно заниматься. Это, скорее, мешает”.

”Мне, как врачу и руководителю центра, очень трудно сказать, что нужно идти домой. Человек плакал и сказал, что его сосед умер из-за ковида”, — рассказывает Ламбот. ”Мы не можем взять и просто выставить их за дверь”.

По ее словам, не стоит надеяться, что молодые люди смогут пройти вакцинацию в эти выходные дни. "Доступно только время, забронированное для людей из целевых групп, пожалуйста, используйте это время, и другим не стоит приходить", - пояснила Ламбот.

В ледовом центре Тондираба в Таллинне вакцинацию проводит Medicum. Председатель правления Medicum Тынис Аллик сказал Delfi, что сегодня их сотрудники действительно вакцинировали молодых людей, которые сами выразили заинтересованность в этом.

”Мы сделали и [молодым] пришедшим людям. Мы проводим вакцинацию за счет так называемых дополнительных доз, которые у нас остаются”, — пояснил он.

По словам Аллика, интерес среди пожилых людей пока не особо высокий.

”Если говорить о завтрашнем бронировании, то утром у нас было забронировано 200 номерков, после обеда — еще 150, то есть суммарно 350. Интерес не вырос”, — подтвердил он.