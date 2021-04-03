Столичные центры вакцинирования заполнены желающими привиться от COVID-19(1)
”Болезнь COVID-19 непредсказуема, может протекать очень серьезно, а ее долгосрочное влияние на здоровье до сих пор неизвестно, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. — Поэтому крайне необходимо, чтобы как можно больше людей использовали возможность вакцинироваться. Призываю людей более молодого возраста помочь своим родителям, а также дедушкам и бабушкам вакцинироваться, предлагая им в случае необходимости свою помощь как в бронировании номерка, так и доставке к месту вакцинирования. Так мы убережем своих близких от тяжелого заболевания, а больницы — от перегрузки, чтобы постепенно вернуться к по возможности нормальному ритму жизни. К тому же, чем быстрее мы защитим достаточно большое количество людей, находящихся в группе риска, тем раньше возможность вакцинирования появится у всех желающих”.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, открытые городом центры вакцинирования успешно работают.
”Процесс вакцинирования горожан организован удобно и безопасно и люди по-прежнему могут регистрироваться на прививку — помимо дигитальной регистратуры можно воспользоваться и телефонной, — сказал Михаил Кылварт. — Проведенная в течение трех-четырех дней инфокампания дала хорошие результаты и на вакцинирование пришло довольно много людей, но Таллинн готов вакцинировать большее количество. Соответствующая подготовительная работа городом уже проведена, и мы готовы открыть в столице шесть центров вакцинирования, обеспечивая со стороны Таллинна необходимую систему поддержки, логистику, общественный транспорт и привлекая как чиновников Муниципальной полиции, так и добровольцев из числа работников городской системы. Надеюсь, что те, кто не сумел получить прививку на этих выходных, смогут провакцинироваться в следующий раз, когда в Таллинне состоится такая широкомасштабная акция”.
”Мы видим эффективность вакцины от COVID-19 уже и в Эстонии, — сказал руководитель Департамента здоровья Юллар Ланно. — По данным Департамента здоровья, в Эстонии заболело лишь 0,06 процента из тех людей, кто прошел полный курс вакцинирования. Хорошая защита вырабатывается уже после первой прививки — после первой дозы случаи заболевания COVID-19 были выявлены у 0,3 процента вакцинированных”.
Бронировать время на вакцинирование можно в дигитальной регистратуре, на домашних страничках Confido и Medicum, также имеется возможность воспользоваться и телефонной регистратурой, которая в субботу и воскресенье работает с 10 до 18 часов. На эстонском языке можно зарегистрироваться по тел. 600 7775, на русском — по тел. 600 7774.
В спорткомплексе Сыле сегодня и завтра с 10 до 19 часов вакцинацию проводит медицинский центр Confido, в ледовом холле Тондираба сегодня и завтра с 9 до 18 часов вакцинирует Medicum. На вакцинацию можно прийти только по предварительной регистрации. С собой просим взять удостоверяющий личность документ.
На этих выходных по всей Эстонии будут вакцинировать людей 1956 года рождения (и ранее), а также 1961 рождения (и ранее), входящих в группу риска по COVID-19. Человек сам может проверить принадлежность к группе риска на портале digilugu.ee, информация об этом расположена слева на главной страничке портала для пациентов.
В Эстонии в группу риска по COVID-19 входит примерно 370 000 человек, считающихся подверженными повышенному риску тяжелого течения COVID-19 на основании поставленных за последние пять лет в качестве основного диагнозов и выписанных рецептов.