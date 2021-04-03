На выходных на вакцинацию в Тондираба могут прийти и те, кто не зарегистрировался э-системе

Сегодня и завтра в Тондираба с 9 до 18 часов препаратом AstraZeneca вакцинирует Medicum .

Председатель правления Medicum Тынис Аллик говорит, что вакцина для людей в возрасте от 18 лет будет доступна тогда, когда она поступит в Эстонию в достаточном количестве.

“Когда этот день наступит, никто не знает. Но надеемся, что уже в мае все будут иметь возможность вакцинироваться”, — выражает надежду Аллик.

Сегодня в ледовом холле Тонлираба, где развернут вакцинационный центр, прививку от коронавирус могут получить 1600 человек. К утру в системе время забронировали 1000 человек.

“Просто нет спроса среди населения 65 и выше”, — поясняет Аллик. Если же кто-то из целевой группы — 65 лет и старше — сегодня или завтра придет в Тондираба без предварительной регистрации, то им тоже будет сделана прививка.

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