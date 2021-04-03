ФОТО | В фуре из Латвии обнаружили группу подростков из Афганистана

У грузовика и прицепа были латвийские номера, управлял фурой 45-летний гражданин Латвии, у которого имелись необходимые документы на машину и груз. При проверке в полуприцепе были обнаружены пять подростков и юношей в возрасте 12 -18 лет. Они представились гражданами Афганистана и сообщили, что собирались попасть в Германию.