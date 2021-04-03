В Латвии за сутки выявлено 279 новых случаев коронавируса, в Финляндии — 422, в Литве — 985

Латвия



За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 279 новых случаев Covid-19, умер один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Умерший входил в возрастную группу от 60 до 69 лет.

За прошедшие сутки доля положительных результатов проведенных на Covid-19 тестов составила 6,5%.

Такого небольшого количества смертей пациентов с Covid-19 не регистрировалось с ноября. Последний раз один человек с коронавирусом умер 7 ноября, а 22 ноября — ни одного. На данный момент умерло 1923 человека, заразившихся Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 352,2.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 103 867 человек.

Литва



За минувшие сутки в Литве подтверждено 985 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек.

За минувшие сутки было проведено 9970 молекулярный тест (ПЦР) и 4839 антигенных тестов на COVID-19. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 364 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

Финляндия



В Финляндии зарегистрировано 422 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает YLE со ссылкой на Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

Больше всего новых заражений, 259, зафиксировано в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS. Далее следуют Варсинайс-Суоми (+32) и Пирканмаа (+30).

Заболеваемость снижается по всей стране.

За последние две недели диагностировано 8 215 случаев коронавируса, что на 1 214 меньше, чем за предыдущие 14 дней.

Сейчас вирус чаще всего выявляется у людей в возрасте 20-29 лет.

В общей сложности в Финляндии с начала эпидемии зарегистрировано 79 094 случая коронавируса.

Первую дозу вакцины получили свыше 968 500 человек.

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