Кровавые разборки в торговом центре Кристийне: в соцсетях уверяют, что охранники избили женщину без маски. Что же на самом деле произошло?

На фотографиях, которые со скоростью ветра распространились в эстонских социальных сетях, запечатлена женщина, которая в бессознательном состоянии лежит на полу торгового центра в луже крови. Ее окружают сотрудники службы безопасности центра.

В комментариях к этим фотографиям некоторые пользователи соцсетей утверждают, что конфликт случился из-за того, что женщина отказалась надеть маску и не подчинилась приказам службы безопасности. Кроме того, комментаторы уверяют, что во время драки женщина была прикована наручниками.

Что же на самом деле произошло?

Инцидент действительно имел место, но произошел не совсем так, как описывается в социальных сетях, подтвердили как в Департаменте полиции и погранохраны, так и торговом центре Кристийне.

Глава Ляэне-Харьюского отделения полиции Аллар Лоху сообщил Delfi, что в 21:30 поступило сообщение, что в торговом центре Кристийне было совершено нападение на сотрудников службы безопасности.

"На месте происшествия выяснилось, что трое людей, находясь торговом центре в нетрезвом состоянии, пытались повредить имущество магазина. С целью прекращения беспорядков охранники решили задержать 21-летнего мужчину и 21-летнюю женщину, но задержанные оказали сопротивление, нанеся травмы двум сотрудникам охраны и причинив им физическую боль", — рассказал Лоху.

"21-летней задержанной женщине потребовалась медицинская помощь и ее доставили в больницу для дополнительного контроля здоровья. Полиция задержала 21-летнего мужчину и доставила его в следственный изолятор", — добавил Лоху.

Хелина Лейф, руководитель маркетинга и коммуникаций торгового центра Кристийне, подчеркнула, что инцидент, в ходе которого пострадало несколько человек, произошел вовсе не из-за отказа молодых людей надеть маску, а из-за того, что они повредили имущество торгового центра и напали на сотрудников службы безопасности.