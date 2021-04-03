Кылварт: вакцинируюсь любой вакциной. Если случится чудо и в Эстонии появится “Спутник”, то вакцинируюсь и “Спутником”

Мэр Таллинна говорит, что ему сейчас вакцинироваться будет некорректно, поскольку он не входит в группу (от 65 лет и старше), на которую рассчитана проводимая на данный момент массовая вакцинация.

При этом мэр указывает, что в Таллинской мэрии работает большое количество людей, которые не вакцинированы.

“В ситуации, когда не вакцинированы все работники городской системы, которые ежедневно соприкасаются с большим количеством горожан, то есть, работают на передовой, в ситуации, когда не подошла моя возрастная группа, я не считаю корректным вакцинироваться одному”, — говорит Кылварт, напоминая, что в мэрии также работают еще и вице-мэры.

Корреспонденты Delfi на протяжении 5 недель освещают, как проходит вакцинация населения. Многие русскоязычные жители говорят, что предпочли бы вакцину “Спутник”, если бы была такая возможность. Медики также подтверждают, что русскоязычные люди часто спрашивают про “Спутник”.

Кылварт отмечает, что вакцинирование — это сугубо личное дело и каждый человек имеет право делать свой выбор и определять свое отношение к вакцинации.

“В то же время в нынешней ситуации мы все понимаем, что именно вакцинирование помогает защитить наших близких людей, особенно когда речь идет о пожилых людях. Именно благодаря вакцинированию у нас есть шанс выйти из затяжного локдауна. Все, у кого есть возможность получить вакцину и кто участвуют в этом процессе, помогают обществу в целом. И я тоже вакцинируюсь, как только подойдет очередь для моей возрастной группы”, — говорит Кылварт.

Мэр напоминает, что в ближайшее время Эстония не получит “Спутник”, потому что для этого нужна аккредитация на европейском уровне, а также решение на государственном уровне.

“Я считаю, что мы могли бы уже сейчас поработать над тем, чтобы и эта вакцина была бы доступна для нашего населения. Я не вижу в этом никакой проблемы, наоборот, я считаю, что это было бы правильным. Но пока я не вижу, чтобы такое же мнение разделялось и на государственном уровне”, — говорит мэр Таллинна.