Medicum: русскоязычное население с большим опасением относится к AstraZeneca, чем эстоноязычное

По словам председателя правления Medicum Тыниса Аллика, люди стали подходить в Тондираба заранее, поэтому двери ледового холла пришлось открыть даже на 15 минут раньше.

Массовая вакцинация от коронавируса нацелена на людей, родившихся в 1956 году и ранее, а также на входящих в группу риска людей 1961 года рождения. Вчера же через registratuur.ee временно была возможность забронировать время вакцинации тем, кто родился в 1971 году.

По словам Аллика, на вакцинацию от COVID-19 зарегистрировалось порядка 1500 человек в возрасте 50 лет. Сегодня в Тондираба вакцинируют препаратом AstraZeneca, но, как отмечает Аллик, большое количество людей согласны на прививку любого производителя.

“Но что мы наблюдаем, русскоязычное население все-таки более боится AstraZeneca, и их сегодня мы видим меньше”, — признает Аллик.

Вице-мэр Таллинна по социальным вопросам Бетина Бешкина, отвечая на вопрос RusDelfi, почему в Тондираба эстоноязычных люде больше, чем русскоязычных, говорит: “Очень сложно судить, прошел только один час. Я думаю, что на слух определить, каких людей больше или меньше достаточно сложно. Это спекуляция c вашей стороны”. Она добавляет, что в контексте вакцинации не приветствует разделение населения по тому признаку, какой у него родной язык.

Аллик не отрицает, что русскоязычное население, возможно, ждет российскую вакцину “Спутник”. “Но когда мы делали вакцинацию Pfizer, то русскоязычных было больше”, — отмечает он.

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