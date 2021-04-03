Рубить или не рубить: смогла бы Эстония обойтись без лесного сектора, или Зачем нужна вырубка деревьев в лесу?

Эстония всегда гордилась своими лесами. Неспроста вся история нашей страны с самых древних времен напрямую связана с природой: на протяжении столетий именно море и лес давали местным жителям еду, силы и возможности лучшей жизни. Даже в XXI веке, когда разразилась пандемия коронавируса, первое, куда все устремились в поисках душевного спокойствия — лесные просторы и морское побережье. Что уж говорить про многочисленных иностранных туристов, которые приходят в полный восторг от наших бескрайних лесов, называя Эстонию одной из самых зеленых стран Европы. И это правда: больше половины площади страны покрыто лесом, при этом природные заповедники занимают одну пятую всей территории!

Но иногда, путешествуя по дорогам нашей страны, можно увидеть довольно странную картину — вместо шикарного, манящего своей силой, мощью и природным разнообразием леса виднеются лишь километры спиленных деревьев, жалкие пеньки и непонятно зачем оставленные единичные деревья. Естественно, этот удручающий вид вызывает бурю негодования и негативных чувств. Зачем рубят лес? Для чего уничтожают наши природные богатства? Почему бы не сохранить то, что нам досталось от предков, то, что поистине является достоянием всей страны и всего народа?

Лес рубят, щепки летят