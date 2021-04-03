Рубить или не рубить: смогла бы Эстония обойтись без лесного сектора, или Зачем нужна вырубка деревьев в лесу?
Эстония всегда гордилась своими лесами. Неспроста вся история нашей страны с самых древних времен напрямую связана с природой: на протяжении столетий именно море и лес давали местным жителям еду, силы и возможности лучшей жизни. Даже в XXI веке, когда разразилась пандемия коронавируса, первое, куда все устремились в поисках душевного спокойствия — лесные просторы и морское побережье. Что уж говорить про многочисленных иностранных туристов, которые приходят в полный восторг от наших бескрайних лесов, называя Эстонию одной из самых зеленых стран Европы. И это правда: больше половины площади страны покрыто лесом, при этом природные заповедники занимают одну пятую всей территории!
Но иногда, путешествуя по дорогам нашей страны, можно увидеть довольно странную картину — вместо шикарного, манящего своей силой, мощью и природным разнообразием леса виднеются лишь километры спиленных деревьев, жалкие пеньки и непонятно зачем оставленные единичные деревья. Естественно, этот удручающий вид вызывает бурю негодования и негативных чувств. Зачем рубят лес? Для чего уничтожают наши природные богатства? Почему бы не сохранить то, что нам досталось от предков, то, что поистине является достоянием всей страны и всего народа?
Лес рубят, щепки летят
Как известно, 46% лесов Эстонии принадлежит государству. Специально для ведения хозяйства на этих территориях был создана отдельная бюджетная организация — Центр управления государственными лесами (RMK), в задачи которого входит не только охрана природы и уход за лесными богатствами нашей страны, но и развитие природного туризма, организация информационно-просветительской деятельности, а также выращивание нового леса и целесообразное использование старого. Занимаясь рубкой лесов и сбытом древесины, RMK ежегодно дает более 2% в ВВП Эстонии. Часть полученных денег идет на выращивание нового леса, а другая часть — в государственный бюджет, из которого, например, позднее выплачиваются зарплаты учителей и врачей. Но что делать, если это врач или учитель не хочет получать зарплату ценой вырубки эстонского леса?