ФОТО | В ледовом холле Тондираба проходит массовая вакцинация. Мероприятие посетили Танель Кийк и Михаил Кылварт

По словам присутствующего в ледовом холле Тондираба репортера Delfi, людей пришло очень много, среди них есть и те, кто на первый взгляд выглядят намного моложе 65 лет.

В субботу утром таллиннские центры вакцинации посетили министр здравоохранения и труда Танель Кийк, мэр Таллинна Михаил Кылварт и глава Департамента здоровья Юллар Ланно посетили центры вакцинации в Таллинне.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.