03.04.2021, 12:49
ФОТО | В ледовом холле Тондираба проходит массовая вакцинация. Мероприятие посетили Танель Кийк и Михаил Кылварт(45)
На этой неделе кампании вакцинации проходят по всей Эстонии. Ожидается, что за эти выходные в Таллинне в спортивных комплексах Тондираба и Сыле вакцинацию от COVID-19 смогут пройти около 7000 человек.
По словам присутствующего в ледовом холле Тондираба репортера Delfi, людей пришло очень много, среди них есть и те, кто на первый взгляд выглядят намного моложе 65 лет.
В субботу утром таллиннские центры вакцинации посетили министр здравоохранения и труда Танель Кийк, мэр Таллинна Михаил Кылварт и глава Департамента здоровья Юллар Ланно посетили центры вакцинации в Таллинне.
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