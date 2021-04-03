Рейнсалу: при снятии ограничений следует рассматривать коэффициент заражения, а не нагрузку на больницы

"Я обращаю внимание на то, что у нас появляются новые штаммы вируса, при этом есть риски, например, африканский штамм может быть устойчивым к AstraZeneca. Поэтому тестирование на границе имеет решающее значение. Безусловно, необходимы и более обширное массовое тестирование, в том числе использование экспресс-тестов, чтобы в случае появления дополнительных очагов заражения можно было бы быстро реагировать", — сказал Рейнсалу.

Рейнсалу считает, что снятие ограничений должно происходить по блокам, а в качестве индикатора для снижения ограничений вместо нагрузки на больничное лечение нужно рассматривать коэффициент заражения.

"Не то чтобы это не имело значения, но нагрузка больниц является следствием. Правительство в конце января совершило ошибку, поставив в приоритет нагрузку на больницы, понимая, что это было следствием. Причина заключается в распространении вируса в обществе, то есть в значении коэффициента заражения", — сказал Рейнсалу.

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