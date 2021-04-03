Слепая американка отсудила у Uber миллион долларов за то, что водители отказывались ее везти

Иск был подан Лизой Ирвинг. По ее словам, всего водители сервиса отказали ей в поездке 14 раз. В некоторых случаях они ее оскорбляли или предъявляли претензии из-за того, что она хотела взять с собой в машину собаку-поводыря.

По словам Ирвинг, еще в одном случае водитель высадил ее на полпути, соврав, что они уже прибыли к месту назначения.

Ирвинг отмечает, что из-за отказов водителей случалось так. что она оставалась одна на улице глубокой ночью и никак не могла уехать. По утрам же из-за отмененных водителями поездок она несколько раз опаздывала на работу — и в итоге ее уволили.

В своем иске Ирвинг ссылалась на дискриминацию со стороны сервиса. Представители Uber со своей стороны настаивали, что компания не несет ответственность за случившееся, так как водители выступают в роли ее подрядчиков, а не штатных сотрудников.

Однако независимый арбитраж, рассматривавший иск с согласия обеих сторон конфликта, встал на сторону Ирвинг. Теперь компания обязана выплатить ей более миллиона долларов.

Это уже не первая претензия к компании Uber со стороны незрячих людей. Еще в 2014 году американская федерация слепых подала к Uber иск с требованием обязать водителей перевозить собак-поводырей.

В 2017 году спор был урегулирован в досудебном порядке — компания согласилась донести до водителей требование пускать собак-поводырей в салон машин.