"Продавцы были уверены, что их деятельность законспирирована": полиция всерьез занялась дилерами, продающими наркотики по интернету

Все больше ресурсов полиция и прокуратура направляют на поимку продавцов наркотиков, действующих в виртуальной среде. В результате уголовного делопроизводства, начатого в 2020 году для расследования продажи наркотиков через приложение Telegram, на сегодняшний день виновными признаны восемь продавцов.

Наркополиция Пыхьяской префектуры отреагировала на происходящее в таких группах анимированным изображением в формате GIF с целью дать покупателям и продавцам сигнал, что продажа имеет последствия, а употребляющие запрещенные вещества люди могут найти помощь.

Помощник прокурора Лийс Вайнола, которая руководила уголовными делопроизводствами, сказала, что группы, в которых состояло до 10 тысяч пользователей, были, как правило, открытыми, и там продажа наркотиков шла параллельно с обменом информацией.

„Покупатели думали, что продажа запрещенных веществ была скрыта, а продавцы были уверены, что их деятельность законспирирована. Для заключения сделок о продаже переходили из открытой группы в приватную беседу, где обсуждалось, что желают купить, сколько и по какой цене. Затем договаривались о месте встречи для передачи наркотиков. Продавцы предлагали в основном марихуану, ecstasy, амфетамин, кокаин, a также рецептурные лекарства. Иногда люди ошибочно считают, что виртуальная среда гарантирует анонимность, но это только видимость", — сказал Вайнола, по словам которой правоохранительные органы могут установить пользователя, скрывающимся за вымышленным именем.

Как рассказала прокурор, в результате следственной деятельности в прошлом году было начато уголовное делопроизводство по происходящему в группах Telegram, из этого делопроизводства появилось еще семь дополнительных дел.