Президент Аргентины, привившийся вакциной ”Спутник V”, получил положительный тест на коронавирус

Фернандес рассказал, что вечером 2 апреля сдал тест после того, как почувствовал легкую головную боль, а температура его тела повысилась до 37,3 градуса. ”Я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным”, — сообщил президент Аргентины. Альберто Фернандес изолировался от окружающих в ожидании результата повторного ПЦР-теста на коронавирус.

Альберто Фернандес ранее привился российской вакциной ”Спутник V”. После его заявления о положительном тесте на коронавирус московский Институт Гамалеи, разработавший ”Спутник V”, сообщил, что, если заболевание подтвердится, то вакцина обеспечит быстрое выздоровление без серьезных симптомов.

2 апреля Альберто Фернандес отметил свой 62-й день рождения.

В феврале создатели вакцины из Института Гамалеи опубликовали промежуточные результаты исследования третьей фазы по эффективности, безопасности и иммуногенности вакцины ”Cпутник V”. 14 964 участника получили две дозы вакцины и 4902 — плацебо. В группе вакцины заболели 16 человек (0,1%), в группе плацебо — 62 человека (1,3%). Таким образом, эффективность ”Спутник V” составила 91,6%.

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