В Ласнамяэ в результате пожара погиб 70-летний мужчина

По словам очевидцев, со стороны двора жилого дома было видно, что дым шел из кухни квартиры на восьмом этаже. Когда прибыли спасатели, дым уже проник в коридоры на 8 и 9 этажах. Спасатели немедленно начали эвакуацию людей из дома, а также вошли в горящую квартиру.

В квартире был обнаружен 70-летний мужчина, которого, к сожалению, не удалось реанимировать в машине скорой помощи. Во время пожара в квартире на 9 этаже взорвалась водопроводная труба, которую удалось быстро закрыть с помощью прибывших техников, однако несколько квартир на нижних этажах были затоплены.

Пожар был окончательно ликвидирован в 01:26. В тушении пожара, эвакуации местных жителей и устранении последствий были задействованы пожарные бригады и скорая помощь столичных районов Ласнамяэ, Кесклинн и Пирита.

По предварительным данным, в квартире не было работающего дымового датчика. В этом году в результате пожаров уже погибло 10 человек. Спасательный департамент напоминает всем, что дымовой датчик является обязательным в каждом доме. Дымовой датчик необходимо проверять не реже одного раза в месяц - только так мы можем быть уверены, что детектор дыма сработает в критический момент.

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