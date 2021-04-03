Министр обороны Калле Лаанет вместе с коллегами из Франции и Чехии находится с визитом в Мали

На встрече с руководством Мали Лаанет подчеркнул безусловность вклада Эстонии в обеспечение безопасности и в обучение вооруженных сил Мали. "Борьба с терроризмом, подавление экстремизма и защита прав человека важны для безопасности как Мали, так и Европы", — сказал Лаанет.